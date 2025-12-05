Qui est Amanda Gorman, poétesse et nouvelle ambassadrice UNICEF ?

Amanda Gorman ajoute un nouveau chapitre à son engagement humanitaire : l’UNICEF a annoncé que la poétesse et militante de 27 ans rejoint officiellement la famille de ses ambassadeurs. La nomination survient à l’approche du 20e gala annuel de l’organisation, où Gorman délivrera un poème original dédié à un avenir meilleur pour tous les enfants.

Depuis 2021, l’autrice travaille déjà étroitement avec l’UNICEF USA. L’organisation salue une jeune femme “qui a œuvré sans relâche pour que chaque enfant soit en bonne santé, éduqué, protégé et respecté”, en particulier ceux qui vivent dans des situations d’urgence. Gorman, dont la voix publique s’est imposée lors de l’investiture de Joe Biden, utilise régulièrement sa notoriété pour sensibiliser et collecter des fonds. “Quand on choisit d’élever les enfants, on choisit d’élever notre avenir”, a-t-elle déclaré. “C’est un honneur de devenir ambassadrice UNICEF.” Michael J. Nyenhuis, président de l’UNICEF USA, salue sa capacité unique à “inviter au dialogue et inspirer le changement”.

Cette année marque déjà plusieurs réussites pour la poétesse. Elle a publié Girls on the Rise, un livre pour enfants célébrant la solidarité entre jeunes filles. Un thème qui lui tient à cœur : “Souvent, les filles se sentent seules. On doit construire un système qui les protège.”

Avec ce nouveau rôle, Amanda Gorman espère recentrer l’attention sur la lutte contre les inégalités, la pauvreté et l’éducation des enfants à travers le monde.