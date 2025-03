Sabrina Carpenter reprend une chanson de Calogero !

Alors que de plus en plus d’artistes alertent sur l’utilisation de leur voix pour générer des reprises via l’intelligence artificielle, celle-ci semble bien authentique : Sabrina Carpenter a repris une chanson de… Calogero ! Une vidéo de la chanteuse américaine a en effet été exhumée ces derniers jours. Postée en 2015 par une internaute, qui l’a elle-même récupérée sur un compte de fans, on y voit l’interprète d’Espresso âgée d’une dizaine d’années chanter en français Si seulement je pouvais lui manquer.