Sarth’N’Beer : la bière a le vent en poupe dans le département

3e édition de l’événement Sarth’N’Beer ce samedi 9 septembre. Le rendez-vous aura lieu au Local à Bières au sud du Mans, sur la commune d’Arnage. Au programme : une cinquantaine de bières à déguster allant de 0 à 12 degrés environ, avec des recettes qui devraient s'avérer originales. Des animations sont prévues, un food truck, un vigneron et un distilleur seront aussi sur place pour l’occasion.

"L’occasion de discuter avec les brasseurs"

L’un des organisateurs et caviste au Local à Bières où se déroule l’événement, Julien Derenne, revient sur l’objectif du rendez-vous : « on travaille avec tous les producteurs sarthois, mais les gens n’ont pas forcément l’occasion de mettre un visage sur ces producteurs. Là, cela permet de tous les réunir, les gens découvrent leur travail, ça leur donne l’occasion de discuter avec les brasseurs pour savoir quelle est leur histoire. Ça permet aussi de goûter toute la production, et pour cet événement-là, il n’y a que des bières sarthoises à déguster. »

Un événement qui a lieu alors que sur les plus de 2500 brasseries existantes en France, environ 10% des établissements sont menacés de fermeture, notamment à cause de la hausse des prix. Un risque dont Julien Derenne a bien conscience : « l’inflation est un gros problème. Je sais que c’est super dur pour un brasseur de se lancer, entre les coûts de production, ou de matériel, qui ont doublé depuis 5 ans. Souvent, le brasseur est tout seul, il fait des horaires dingues. Je pense qu’il y a en a certains, au bout de trois ans, ils font un peu le point sur leur vie en se demandant si ça vaut le coup d’être payé au SMIC en faisant 70h par semaine. »

Paradoxalement, en Sarthe, le caviste assure qu’il devrait y avoir encore plus d’ouvertures de boutiques que de fermetures cette année. Au Local à Bières, lui et ses deux acolytes tiennent le cap et voient leur chiffre d’affaires progresser au fil des ans. Le secret de la réussite, selon lui ? « Il faut être à la fois producteur, commercial, et dans l’administratif. Mais nous, au Local, on est trois, on a chacun nos compétences. Je me dis que si on était tout seul, jamais on ne tiendrait la baraque, trois c’est bien ».

L’ouverture au public est prévue ce samedi dès 14h, et un concert est programmé à partir de 21h. Le festival sera enfin l’occasion de fêter les cinq ans du Local à Bières.