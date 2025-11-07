Tayc : nouveau coach de The Voice, sa carrière musicale mise entre parenthèses

Il sera le petit nouveau de la quinzième édition de The Voice. Tayc occupera le quatrième siège rouge de coach, dans la nouvelle saison du télécrochet de TF1. Aux côtés de Florent Pagny, Amel Bent et Lara Fabian, il devra constituer son équipe de chanteurs pour dénicher la nouvelle pépite vocale française. L’interprète d’I love you et créateur de l’ « afrolove » apportera son expertise des sonorités hip-hop et africaines.

Le chanteur marseillais n’en est pas à sa première collaboration avec TF1. Il avait remporté, en 2021, Danse avec les Stars. Les téléspectateurs avaient également pu l’apercevoir dans les deux dernières saisons de la Star Academy.

Cette nouvelle (et dernière ?) page dans la carrière du chanteur n'est pas forcément une surprise pour ses fans. Tayc avait déjà annoncé en juin vouloir entamer une longue pause musicale, à partir de la fin de l’été. Pourtant, c’est ce lundi 10 novembre qui semble marquer le début de cette pause.