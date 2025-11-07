Tayc : nouveau coach de The Voice, sa carrière musicale mise entre parenthèses
Publié : 7 novembre 2025 à 9h26 par Robin Lecomte
L’artiste R&B a également annoncé une pause dans sa carrière musicale ce vendredi, en dévoilant un nouveau morceau intitulé « Il s’appelait Tayc ».
Il sera le petit nouveau de la quinzième édition de The Voice. Tayc occupera le quatrième siège rouge de coach, dans la nouvelle saison du télécrochet de TF1. Aux côtés de Florent Pagny, Amel Bent et Lara Fabian, il devra constituer son équipe de chanteurs pour dénicher la nouvelle pépite vocale française. L’interprète d’I love you et créateur de l’ « afrolove » apportera son expertise des sonorités hip-hop et africaines.
Le chanteur marseillais n’en est pas à sa première collaboration avec TF1. Il avait remporté, en 2021, Danse avec les Stars. Les téléspectateurs avaient également pu l’apercevoir dans les deux dernières saisons de la Star Academy.
Cette nouvelle (et dernière ?) page dans la carrière du chanteur n'est pas forcément une surprise pour ses fans. Tayc avait déjà annoncé en juin vouloir entamer une longue pause musicale, à partir de la fin de l’été. Pourtant, c’est ce lundi 10 novembre qui semble marquer le début de cette pause.
Une dernière danse
Ce vendredi Tayc à donc dévoilé un nouveau morceau intuté "Il s’appelait Tayc". Un morceau qui semble clôturer tout ou partie de sa carrière musicale.
Tayc signera une dernière performance lundi avec un concert symphonique organisé par RedBull au Théâtre des Champs Élysées. Pour l’occasion, le chanteur a demandé à son public un dress code stricte afin de rendre l’événement à son image, chic et grandiose.
Pour les fans qui ne seront pas assis dans l’un des 1 900 siège du théâtre, Tayc proposera une captation de son concert au cinéma, le 9 décembre prochain. Ouverture de la billetterie ce jeudi 6 novembre à 17h. Une ultime chance de profiter de la voix suave de Tayc avant 2026 et la nouvelle saison de The Voice !