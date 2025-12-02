Taylor Swift : l’ultime bande-annonce de « The Eras Tour : The Final Show » dévoilée

Pour la plateforme de streaming Disney+, c’est peut-être l’évènement le plus important de son année 2025 : la sortie en simultanée de « The Eras Tour : The Final Show » et « The End of an Era ». Les fans les attendent avec impatience.

« The Eras Tour : The Final Show » contiendra pour la première fois l’intégralité des titres issus de “The Tortured Poets Department”, ainsi que des moments acoustiques inédits. Un film-concert qui retrace « le moment le plus exaltant de ma vie à ce jour », présente la chanteuse dans une bande annonce dévoilée hier par Disney+.

Docu-série de 6 épisodes

Et pour prolonger les expériences, les fans seront invités à plonger dans les coulisses du Eras Tour dans une série documentaire de six épisodes intitulée « Taylor Swift | The Eras Tour | The End of an Era ». On pourra découvrir les coulisses de la création de cette tournée historique, avec les répétitions, les invités surprises comme Ed Sheeran ou Sabrina Carpenter. Et comme le montre la bande annonce, des moments plus personnels, avec son fiancé Travis Kelce, sont également à découvrir.

Ces deux projets marquent un point final à une tournée historique, qui a battu tous les records. The Eras Tour aura rassemblé 10 millions de spectateurs, dans 19 pays, générant plus de 2 milliards de dollars de recettes.