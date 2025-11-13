Un clip et un album live : 2025 se termine en beauté pour Pierre Garnier
Publié : 13 novembre 2025 à 10h00 par Elodie Quesnel
Pierre Garnier a dévoilé son clip Horizon. Il ferra de nouveau l'actualité ce 14 novembre avec la sortie d'un album live enregistré lors d'un de ses concerts dans sa ville natale Caen.
C’est une fin d’année chargée pour Pierre Garnier. En pleine tournée, le chanteur révélé par la Star Academy 2024vient de dévoiler le clip de son titre Horizon. Et ce vendredi 14 novembre, il sortira également son premier album live, enregistré dans sa ville natale, Caen, lors de sa tournée Chaque seconde Tour.
Horizon entre rêve et réalité
Cinquième clip extrait de son album Chaque seconde, Horizon plonge les fans dans un univers à la fois poétique et introspectif. Pierre Garnier y apparaît dans un ascenseur mystérieux, suspendu entre rêve et réalité. À chaque étage, il découvre une version différente de lui-même, comme autant de reflets de ce qu’il aurait pu devenir s’il avait emprunté d’autres chemins.
Un voyage visuel et symbolique sur le thème des choix et des possibles, fidèle à la sensibilité de l’artiste.
Un premier album live
Devenu l’un des artistes incontournables de la scène française, Pierre Garnier sortira ce vendredi 14 novembre son tout premier album live, Chaque seconde Tour – Live à Caen.
Enregistré lors de son concert au Zénith de Caen, sa ville natale, cet album capture l’énergie et l’émotion de sa tournée triomphale. On y retrouve, bien sûr, ses titres emblématiques, de Ceux qu’on était à Adieux nous deux, sans oublier Nous on sait, revisités spécialement pour la scène.
Pierre Garnier clôturera son année 2025 comme il l’a commencée : sur scène. Il terminera sa tournée en beauté chez lui, à Caen, le 17 décembre.