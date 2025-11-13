Un clip et un album live : 2025 se termine en beauté pour Pierre Garnier

C’est une fin d’année chargée pour Pierre Garnier. En pleine tournée, le chanteur révélé par la Star Academy 2024vient de dévoiler le clip de son titre Horizon. Et ce vendredi 14 novembre, il sortira également son premier album live, enregistré dans sa ville natale, Caen, lors de sa tournée Chaque seconde Tour.

Horizon entre rêve et réalité

Cinquième clip extrait de son album Chaque seconde, Horizon plonge les fans dans un univers à la fois poétique et introspectif. Pierre Garnier y apparaît dans un ascenseur mystérieux, suspendu entre rêve et réalité. À chaque étage, il découvre une version différente de lui-même, comme autant de reflets de ce qu’il aurait pu devenir s’il avait emprunté d’autres chemins.

Un voyage visuel et symbolique sur le thème des choix et des possibles, fidèle à la sensibilité de l’artiste.