Un premier Olympia complet... Marguerite annonce une deuxième date
Publié : 3 décembre 2025 à 10h21 par Elodie Quesnel
Les billets pour le premier Olympia de la chanteuse Marguerite, le 4 décembre 2026, se sont arrachés comme des petits pains. Pas de panique, l'ex star académicienne annonce une seconde date pour le lendemain, le 5 décembre 2026.
Tout roule pour Marguerite. L'ex-candidate de la Star Academy n’a peut-être pas remporté la saison 2024, mais le succès est bel et bien au rendez-vous. Portée par le titre Les filles, Les meufs, son premier EP Grandir connaît un succès à la fois public et critique.
Non pas une, mais deux dates à l'Olympia
C’est désormais en tournée que Marguerite défend ce premier EP. Et pas sur n’importe quelles scènes : passage par la Maroquinerie, la Cigale et désormais la mythique salle de l’Olympia.
La première date, annoncée pour le 4 décembre 2026, a été complète très rapidement. Marguerite a donc annoncé sur ses réseaux sociaux, toujours avec humour, une deuxième date : ce sera le lendemain, le 5 décembre 2026.
Bonne nouvelle pour ceux qui n’auraient pas réussi à obtenir le précieux sésame la première fois : il reste encore quelques places.
Une tournée qui passera un peu partout en France
Si vous n’avez pas la possibilité de vous rendre à Paris, pas de panique. Marguerite sera peut être de passage près de chez vous. On retrouvera la chanteuse à Joue Les Tours, le 14 mars 2026, mais aussi lors de festivals cet été , comme les Francofolies de La Rochelle ou encore le Lovely Brive Festival.