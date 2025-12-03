Un premier Olympia complet... Marguerite annonce une deuxième date

Tout roule pour Marguerite. L'ex-candidate de la Star Academy n’a peut-être pas remporté la saison 2024, mais le succès est bel et bien au rendez-vous. Portée par le titre Les filles, Les meufs, son premier EP Grandir connaît un succès à la fois public et critique.

Non pas une, mais deux dates à l'Olympia

C’est désormais en tournée que Marguerite défend ce premier EP. Et pas sur n’importe quelles scènes : passage par la Maroquinerie, la Cigale et désormais la mythique salle de l’Olympia.

La première date, annoncée pour le 4 décembre 2026, a été complète très rapidement. Marguerite a donc annoncé sur ses réseaux sociaux, toujours avec humour, une deuxième date : ce sera le lendemain, le 5 décembre 2026.

Bonne nouvelle pour ceux qui n’auraient pas réussi à obtenir le précieux sésame la première fois : il reste encore quelques places.

Une tournée qui passera un peu partout en France

Si vous n’avez pas la possibilité de vous rendre à Paris, pas de panique. Marguerite sera peut être de passage près de chez vous. On retrouvera la chanteuse à Joue Les Tours, le 14 mars 2026, mais aussi lors de festivals cet été , comme les Francofolies de La Rochelle ou encore le Lovely Brive Festival.