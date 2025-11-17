Un premier Olympia pour Julien Lieb

Tout sourit à Julien Lieb depuis sa sortie du château de Dammarie-les-Lys. L’ex-candidat et finaliste de la Star Academy 2023 a lancé dans sa ville natale de Pau sa tournée intitulée « Naufragés Tour », du nom de son premier album sorti le 26 septembre dernier. Une tournée qui le mènera aux quatre coins de la France, avant de se conclure en apothéose sur l’une des scènes les plus mythiques de l’Hexagone.

Un premier Olympia

L’interprète du titre Autrement se produira en effet sur la scène de l’Olympia, à Paris, le 30 novembre 2026. Il a révélé cette grande nouvelle sur le plateau de l’émission C à Vous, diffusée sur France 5.

Une étape de plus pour le Palois, qui avait déjà fait salle comble dans une autre salle emblématique de la capitale : La Cigale.

La billetterie pour l’Olympia est désormais ouverte, et mieux vaut ne pas tarder : une large partie des places a déjà trouvé preneur. Les réservations sont possible sur le site du chanteur.