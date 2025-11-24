Un record pour la tournée mondiale de The Weeknd

Il sera de retour en France à l’été 2026 pour pas moins de huit concerts. The Weeknd avait débuté sa tournée "After Hours Til Dawn Tour" en juillet 2022. Une tournée qui lui permet de défendre ses trois derniers albums, mais aussi de décrocher un record.

Selon Live Nation, la tournée du chanteur canadien a dépassé un milliard de dollars de recettes. Plus précisément, les concerts de The Weeknd ont généré 1,004 milliard de dollars en trois ans et totalisé 7,5 millions de billets vendus.

Derrière Taylor Swift et Coldplay

La tournée de The Weeknd devient la troisième la plus rentable de l’histoire, mais surtout la première pour un artiste solo masculin. Il se positionne juste derrière Taylor Swift et Coldplay, mais passe devant Elton John, dont la tournée d’adieu avait permis d’engranger 939 millions de dollars.

The Weeknd sera sur scène jusqu’au 6 septembre 2026, à moins qu’il ne décide de prolonger l’aventure.