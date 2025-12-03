"Une chance sur un million" : Raphaël, 20 ans, s’apprête à recevoir une greffe de moelle osseuse inespérée

Pendant des années, Raphaël, aujourd’hui âgé de 20 ans, a vécu suspendu à une statistique : une chance sur un million de trouver un donneur de moelle compatible. La leucémie aiguë diagnostiquée en 2017 lui laissait peu de marges. Puis, fin octobre 2025, au détour d’un contrôle routinier, le miracle tombe : un donneur existe.

Cette annonce bouleverse sa mère, Isabelle, qui avait lancé un appel international au don de moelle en plein été. Son message avait circulé partout : associations françaises, réseaux étrangers, soutien venu du Canada, des États-Unis ou encore d’Espagne. « J’ai tenté le tout pour le tout. Et finalement, ça a porté », confie-t-elle, encore émue.

Une greffe à haut risque

Ce mercredi 3 décembre, Raphaël entrera au bloc pour une intervention d’environ 2h30. Le donneur est compatible à 8 chances sur 10, un ratio encourageant mais qui impose prudence et patience. Il faudra ensuite près de trois semaines pour que la nouvelle moelle prenne et remplace totalement l’ancienne.

Néanmoins, les risques existent : rejet, complications au cœur, aux reins, au foie, ou encore syndrome cutané. Mais Raphaël garde le cap. Malgré la fatigue liée à la chimiothérapie et l’isolement imposé, il reste combatif. « Il est jeune, il a une énergie incroyable. C’est un battant », souffle sa mère, qui lui envoie quotidiennement des photos de ses chats pour lui remonter le moral.

Seules trois personnes peuvent lui rendre visite : ses parents et sa petite amie, tour à tour. Mais Raphaël peut compter sur un soutien supplémentaire : Kenza Sevilla, de l’association Leucémie Espoir Occitanie. Elle-même greffée il y a huit ans, elle connaît mieux que personne le combat qu’il mène. « Raphaël, c’est un peu notre chouchou. On le suit depuis longtemps », confie-t-elle. À l’aube de cette greffe décisive, la famille avance entre confiance et prudence. « On se dit que peut-être, la vie va finir par gagner », murmure Isabelle. Le combat reste long, mais pour la première fois depuis longtemps, l’espoir a repris toute la place.

Chaque année, l’Oncopole réalise 80 à 90 greffes de moelle, et près de 2 000 patients en ont besoin au niveau national. Une procédure méconnue, alors qu’elle se fait dans la majorité des cas par simple prélèvement sanguin.