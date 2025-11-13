Chambord Live : DJ Snake pour une deuxième date surprise

Le mythique Chambord Live accueillera DJ Snake le dimanche 28 juin 2026 !

L’artiste français, véritable phénomène mondial de la scène électro, viendra enflammer le Domaine national de Chambord.

________

DJ Snake, la star planétaire de l’électro à Chambord

Après avoir fait danser la planète entière avec des titres devenus cultes comme Turn Down for What ou Let Me Love You, DJ Snake s’apprête à offrir un show grandiose face à l’un des monuments les plus iconiques de France.

Il rejoint ainsi la liste prestigieuse des artistes qui ont marqué Chambord Live : Sting, Imagine Dragons, Black Eyed Peas, ou encore David Guetta, jusqu’ici seul DJ à s’y être produit.

L’artiste vient tout juste de dévoiler son nouvel album “Nomad”, sorti le 7 novembre 2025, un projet composé de 17 titres qui fusionnent les genres et les cultures. Une véritable invitation au voyage… et à la fête !

________

Orelsan ouvrira le bal le vendredi 26 juin

Et ce n’est pas tout : la veille, le vendredi 26 juin 2026, c’est Orelsan qui fera vibrer les murs du château avec ses plus grands hits et son flow unique.

Deux soirées, deux univers, un même lieu magique : cette édition 2026 s’annonce déjà inoubliable.

________

Infos pratiques

🎟️ Préventes sur ticketmaster.fr dès le vendredi 14 novembre 2025 à 10h

🎫 Ouverture de la billetterie officielle le samedi 15 novembre 2025 à 10h sur chambordlive.com et dans les points de vente habituels.

________

📍 Lieu : Domaine national de Chambord

📅 Vendredi 26 juin 2026 – ORELSAN

📅 Dimanche 28 juin 2026 – DJ SNAKE