Une tournée américaine pour Julien Doré : il lance un appel à Taylor Swift !

Julien Doré à la conquête de l’Amérique. Le chanteur, qui triomphe avec sa tournée Imposteur, du nom de son dernier album, a annoncé sur les réseaux sociaux plusieurs dates aux États-Unis et au Canada pour le printemps 2026.

Chapeau de cowboy et santiags

« Juju en Amérique ». C’est ainsi qu’il a titré son post sur les réseaux sociaux. Après avoir rassemblé plus d’un million de spectateurs dans les Zéniths et Arénas de France, ce sont désormais les Américains qui pourront découvrir le talent du chanteur révélé par l’émission La Nouvelle Star.

La tournée débutera à Montréal le 29 avril 2026, puis se poursuivra à Québec le 30 avril, avant de gagner Washington le 2 mai, New York le 7 mai, Miami le 9 mai, Los Angeles le 15 mai et Oakland le 17 mai.

Ce nouveau volet nord-américain sera adapté par rapport à la version présentée en France : les salles, au Canada comme aux États-Unis, seront plus petites que les Zéniths et Arénas hexagonales.

Un duo avec Taylor Swift ?

Ce passage outre-Atlantique a inspiré une idée à Julien Doré : inviter Taylor Swift à partager un moment sur scène. Le chanteur ne s’est pas privé de lui adresser un message vidéo, après avoir expliqué l’origine de cette tournée américaine :

"Il y a quelques semaines, j’avais annoncé : “Si je fais complet à Boulazac, je lance une tournée aux États-Unis.” On m’avait répondu : “Que de la gueule”. Et… bah on a été complet à Boulazac quoi… Voilà."

Puis il poursuit, à l’attention de Taylor Swift :

"Coucou ma Taylor. Dis, je passe une tête en avril / mai par chez toi. Si tu veux passer voir le show, hésite pas, is gonnabigrette."

Taylor Swift répondra-t-elle positivement ? Réponse au printemps prochain.