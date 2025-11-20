Vinted : la présence de contenus pornographiques peut-elle être évitée ?

Vinted a été saisi par les autorités parce que certains comptes y faisaient la promotion de contenus pour adultes. La Haut-Commissaire à l’Enfance, Sarah El Haïry, a annoncé avoir saisi l’Arcom, après avoir découvert que des profils actifs faisaient la promotion de contenus pornographiques sous couvert de ventes classiques.

Comment cela peut-il arriver sur une appli de vêtements ?

Parce que Vinted n’est pas un réseau social. Ses filtres sont conçus pour repérer des vêtements, des accessoires, des objets du quotidien… pas les codes visuels de l’industrie X. Et depuis que TikTok, Instagram et X suppriment très vite les contenus pornographiques, les créateurs cherchent des zones “neutres”, où la concurrence est faible et la visibilité maximale.

L’apparition de comptes pornographiques sur Vinted s’inscrit dans une tendance plus large : les créateurs de contenus pour adultes exploitent toutes les plateformes à forte audience pour contourner la saturation des réseaux sociaux traditionnels.

C’est donc, quelque part, une stratégie marketing : détourner des plateformes qui n’ont jamais été pensées pour modérer ce type de contenu.

Alors, peut-on empêcher que ça arrive ? La réponse est mitigée. La modération automatisée et humaine peut limiter les risques, mais jamais les supprimer totalement. Les utilisateurs créatifs et déterminés trouvent toujours un moyen de contourner les filtres. Vinted pourrait renforcer ses contrôles, mais à quel prix ? Les procédures trop strictes risquent de nuire à l’expérience de vente de millions d’utilisateurs honnêtes.