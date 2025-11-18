Vitaa « leve le pied » sur sa carrière

En faisant étape à la LDLC Arena dans le cadre de sa tournée autour de son album Charlotte, Vitaa a provoqué un véritable choc chez ses fans. Au milieu de son show, elle a lâché quelques mots lourds de sens : elle sent que son parcours musical approche d’une forme de pause, et qu’elle envisage de s’éloigner quelque temps de la scène.

Devant un public suspendu à ses lèvres, elle a expliqué ressentir le besoin de « disparaître un peu des radars », soulignant qu’après des années à enchaîner projets et tournées, un temps de respiration devenait nécessaire. Un message livré avec simplicité et émotion, intensifié par ses remerciements débordants à destination de ceux qui la suivent depuis toujours.

La fin de sa tournée, prévue à Paris à la fin du mois, semble ainsi marquer pour elle la conclusion d’un cycle. A 42 ans, forte d’un parcours impressionnant et de nombreux succès, la chanteuse exprime tout simplement l’envie de reprendre son souffle, loin du tumulte médiatique.

Si elle ne parle ni d’arrêt ni d’adieu, elle laisse entendre que cette parenthèse pourrait durer. Mais elle rassure dans la foulée : même plus discrète, elle garde son public dans un coin de son cœur.