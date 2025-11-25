Zara Larsson se révèle dans Up Close : un documentaire poignant au cœur de sa vie d’artiste
Publié : 25 novembre 2025 à 12h13 par Iris Mazzacurati
Disponible depuis le 22 novembre 2025 sur Amazon Prime Video, Up Close offre un regard rare et profondément humain sur Zara Larsson. La pop-star suédoise y dévoile son quotidien, ses doutes et sa quête artistique dans un récit authentique qui séduira autant les fans que les curieux.
Avec Up Close, Zara Larsson lève le voile sur l’envers du décor et invite le public à partager ce qui se joue loin des projecteurs. Le film retrace son ascension fulgurante : de ses débuts dans sa chambre d’adolescente à la conquête des scènes internationales. Mais le documentaire ne s’arrête pas aux paillettes. Il explore aussi les défis qui accompagnent la notoriété : pression médiatique, exposition permanente sur les réseaux sociaux, gestion de la vie privée et équilibre fragile entre réussite et vulnérabilité.
La chanteuse n’hésite pas à se livrer sans masque, évoquant ses interrogations, ses moments de fragilité et ce que signifie réellement être une artiste aujourd’hui. « Je ne suis pas qu’une chanteuse. Je suis aussi une personne qui apprend, qui doute, qui vit », confie-t-elle, résumant l’esprit d’un documentaire qui cherche à comprendre la femme derrière la figure pop.
Entre images de concerts, séquences de création et confessions inédites, Up Close dresse un portrait sensible et inspirant. Bien plus qu’un simple docu musical, c’est une plongée émotionnelle dans la construction d’une identité artistique et dans ce « pourquoi » qui anime Zara Larsson depuis toujours.
Pour une soirée immersive, authentique et résolument pop, ce film s’impose comme un incontournable. Une occasion unique de redécouvrir l’artiste sous un jour plus intime, loin du vernis habituel des productions musicales.
