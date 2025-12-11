1750 baby phones offerts au Restos du Cœur de l’Essonne

Les Restos du Cœur de l’Essonne vont recevoir un don exceptionnel de baby phones et accessoires neufs Kodak ; une initiative solidaire et responsable !

Ce don va voir le jour grâce à deux entreprises, GT Company, distributeur de produits électroniques grand public sous licence, et Done, une start-up qui permet aux entreprises de donner leurs invendus. Basée à Chessy (Seine-et-Marne), GT Company distribue depuis 2008 des produits électroniques grand public sous licence, dont Kodak et AgfaPhoto. En collaboration donc avec Done, l’entreprise a choisi de donner une seconde vie utile à ses stocks neufs de baby phones et de répétiteurs d’onde, tout en soutenant des familles accompagnées par les Restos du Cœur de l’Essonne.

Les familles accompagnées par les Restos du Cœur de l’Essonne vont recevoir donc des baby phones et de répétiteurs d’onde neufs, soit un don d’une valeur totale de 205 000 euros. Ces équipements seront redistribués dans le cadre des opérations “Les Bébés du Cœur”, menées dans les 17 antennes départementales de l’association, afin d’aider de jeunes parents en situation de précarité.

Simplifier le don Il faut savoir que chaque année, selon l’Ademe, les invendus non-alimentaires “neufs” représenteraient plus de 4 milliards d’euros de valeur marchande. Une partie, près d’un tiers, part directement dans les filières de traitement des déchets, toujours selon l’Ademe.

D’où l’initiative de la start-up Done, qui s’occupe notamment de la mise en relation avec des associations d’intérêt général, proches géographiquement, et s’occupe de la gestion logistique, administrative et fiscale du don. « Le don d’entreprise, c’est simple, local et à fort impact. En connectant des entreprises comme GT Company avec des associations de terrain, nous créons des boucles vertueuses où chaque produit trouve une nouvelle vie utile. » explique Thomas Moreau, cofondateur de Done.

Résultat, depuis sa création en 2020, Done a déjà permis la réalisation de 10 259 missions, la redistribution de plus de 13 millions de produits et le soutien de 2 369 associations partenaires partout en France.