SHEIN suspendue trois mois en France ?

L’État demande au tribunal judiciaire de Paris de suspendre SHEIN pendant trois mois.

Le géant de l’e-commerce SHEIN pourrait être suspendu pendant trois mois en France. L’État a saisi le tribunal judiciaire de Paris après la découverte, sur la plateforme, de produits illégaux : des poupées sexuelles à l’apparence enfantine ainsi que des armes de catégorie A, normalement strictement prohibées à la vente. La décision de justice est attendue le 19 décembre, et pourrait constituer un précédent majeur dans la régulation des grandes plateformes en ligne.

« Suspendre un site géant, ça change vraiment quelque chose ? » La suspension de trois mois : c’est l’application concrète d’un nouveau régime juridique.

Jusqu’à récemment, SHEIN fonctionnait comme une place de marché accueillant des milliers de vendeurs tiers qui publiaient eux-mêmes leurs produits en continu. La plateforme se considérait comme un simple hébergeur, estimant ne pas être pleinement responsable du contenu mis en ligne par ces vendeurs, sauf en cas de signalement. Un modèle qui lui permettait d’opérer à grande échelle, avec des millions de nouvelles mises en ligne chaque jour.

Mais en 2024, l’entrée en vigueur du Digital Services Act (DSA), la nouvelle loi européenne sur les services numériques, est venue bouleverser ce schéma. Le DSA impose désormais aux plateformes considérées comme « très grandes » de nouvelles obligations strictes en matière de modération, de transparence et de contrôle des contenus. SHEIN n’est donc plus perçue comme un “hébergeur neutre”, mais comme une plateforme juridiquement responsable de ce que vendent les vendeurs tiers.

Ce changement de statut est un véritable séisme pour le groupe : contrôler des millions de produits publiés quotidiennement est tout simplement incompatible avec son modèle ultrarapide et décentralisé. En cas de manquements répétés, les sanctions prévues par le DSA sont lourdes : jusqu’à 6 % du chiffre d’affaires mondial de la plateforme, voire l’interdiction d’opérer en Europe dans les cas les plus graves.

Ainsi, la demande de suspension visant SHEIN n’a rien de symbolique. Elle marque une nouvelle ère où l’Europe entend faire comprendre aux plateformes qu’elles doivent assumer la responsabilité des produits qu’elles laissent circuler. Pour SHEIN, l’enjeu dépasse largement trois mois d’arrêt : il s’agit désormais de prouver qu’elle peut se conformer à un cadre qui ne tolère plus l’absence de contrôle.