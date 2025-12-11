Un rêve devenu réalité pour cet adolescent péruvien

Un jeune Péruvien de 15 ans avait un rêve : commenter un match de football. C’est désormais chose faite.

Comme nous le racontent nos confrères du Média Positif, Cliver Huamán Sánchez a parcouru 760 km, en bus, pour se rendre à la finale de la Copa Libertadores ; l’équivalent de la finale de la Ligue des Champions en Amérique du Sud. Il rêvait alors de commencer le match sur sa chaîne TikTok.

Mais une fois arrivé sur place, le jeune homme s’est vu refuser l’entrée dans le stade car il n’avait ni billet, ni réservation. Il lui en fallait plus pour se laisser abattre, puisque le garçon s’est posté en haut d’une colline qui surplombe la ville et le stade. Un plan B qui lui permet tout de même de suivre la rencontre comme il se doit.

Installé, équipé de son matériel informatique, de son plus beau costume, Cliver s’est alors lancé dans un live TikTok, durant lequel il commentait tout le match en direct. Une prestation très maitrisée malgré les circonstances. Le live a rassemblé… jusqu’à 2 millions d’internautes ! A l’issue de la rencontre, l’adolescent a fait durer le plaisir en interviewant des supporters devant le stade.

En direct à la télévision Pari réussi donc pour le jeune homme qui a pu commenter le match de ses rêves. Mais le conte de fée ne s’arrête pas là ! Cliver a été contacté par la chaîne de sport péruvienne L1Max, qui lui a proposé de commenter une partie de la demi-finale du championnat péruvien. Une expérience qui lui a permis de rencontrer la légende du pays Paolo Guerrero.

Si tout se passe bien, le commentateur amateur pourrait concrétiser les choses dans quelques années. Il a obtenu une bourse pour étudier le journalisme à Lima. En attendant, cette nouvelle star péruvienne est très demandée, et les sollicitations pleuvent ! La chaîne péruvienne Latina Noticias lui a également proposé de commenter le match Real Madrid–Manchester City en Ligue des Champions, ce mercredi 10 décembre.