Dimanche marquait le premier jour du mois d'octobre, l'occasion de vous dresser ce lundi les différents changements dans notre quotidien.

On commence par une mauvaise nouvelle : le prix du gaz va légèrement augmenter. En revanche, le plafond du Livret d’Épargne Populaire (LEP) est maintenant fixé à 10.000 euros, avec un taux de rémunération de 6%.

Puis, comme tous les ans à cette période, l’Allocation Personnalisée au Logement (APL), est, elle, revalorisée. Et cette année, les bénéficiaires de l’aide vont pouvoir profiter d’une hausse de 3,5%. Ils vont aussi obtenir une réduction de loyer de solidarité plus importante : entre 45 et 54 euros pour une personne seule, 54 à 66 euros pour un couple.

Toujours au sujet des allocations, pour les adultes en situantion de handicap, celles-ci sont déconjugalisées. Cela veut dire que l’aide financière va être donnée à titre individuel, sans prendre en compte le revenu du conjoint.

Autre coup de pouce : Ma Prime Rénov (qui sert à nous aider à faire des travaux de rénovation énergétique) prend désormais en charge 65% du montant total des travaux, hors taxe, pour les ménages très modestes, au lieu de 50% auparavant.