Cocaïne : comment les égouts ont révélé le premier marché de drogue en France

Selon l’Observatoire français des drogues, la cocaïne dépasse le cannabis et devient pour la première fois le premier marché de drogue en France.

Pendant des décennies, le cannabis a été considéré comme la drogue numéro un en France. La plus consommée, la plus visible, la plus débattue politiquement. Pourtant, un basculement silencieux est en train de s’opérer. Selon l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT), la cocaïne est désormais, pour la première fois, le premier marché de drogue dans le pays, dépassant le cannabis.

Une annonce qui surprend, voire qui dérange. Car une question s’impose immédiatement : comment peut-on mesurer précisément un marché illégal, clandestin, par définition caché ? Les trafiquants ne tiennent pas de comptabilité publique, les consommateurs ne se déclarent pas spontanément, et les statistiques policières ne reflètent qu’une petite partie de la réalité.

Justement, l’OFDT ne s’appuie plus prioritairement sur les saisies, les interpellations ou les enquêtes déclaratives. Ces indicateurs restent utiles, mais ils sont incomplets, biaisés et fortement dépendants de l’intensité de l’action policière. À la place, l’observatoire utilise un outil bien plus discret… et redoutablement efficace : l’analyse des eaux usées.

Le principe est simple et scientifique. Après consommation, la cocaïne est métabolisée par le corps humain et transformée en un résidu chimique très spécifique : la benzoylecgonine. Ce marqueur est systématiquement rejeté par l’organisme et se retrouve dans les eaux usées. Grâce aux technologies actuelles, il peut être détecté au nanogramme près, même dilué dans des millions de litres d’eau.

Concrètement, les stations d’épuration deviennent de véritables laboratoires géants à ciel ouvert. Elles permettent de mesurer, presque en temps réel, les traces chimiques laissées par la consommation de drogues dans une ville, une agglomération ou un territoire entier. Et contrairement aux déclarations ou aux saisies, ce marqueur ne peut être ni falsifié, ni dissimulé, ni sous-estimé. Aucun trafiquant ne peut “tricher” avec les égouts.

C’est là que la rupture est majeure. Cette méthode capte l’usage réel, pas l’usage supposé. Elle permet de comparer les substances entre elles, semaine après semaine, ville par ville. Et ce que montrent les résultats est sans appel : les quantités de cocaïne détectées dépassent désormais largement celles du cannabis, de manière constante.

En conclusion, pour comprendre le premier marché de drogue en France aujourd’hui, il ne faut plus regarder uniquement les dealers ou les statistiques policières… il faut regarder les égouts. Car c’est là, dans ce flux invisible, que se lit désormais la réalité la plus objective des consommations.