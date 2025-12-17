Vaccins à ARN messager : ce que dit vraiment la grande étude française sur la mortalité

Une très grande étude française sur quatre ans conclut que les vaccins COVID à ARN messager n’ont pas augmenté la mortalité.

L’argument souvent mis en avant est impressionnant : l’étude porterait sur « 30 millions de personnes ». De quoi frapper les esprits et donner le sentiment d’une comparaison massive et définitive.

Ont-ils vraiment comparé 30 millions de cas ? C’est là que les choses deviennent intéressantes — et souvent mal comprises. Lorsqu’on parle de « 30 millions de personnes », il ne s’agit pas de 30 millions de vaccinés comparés directement à 30 millions de non-vaccinés. Ce chiffre correspond à la taille de la base de données utilisée par Epi-Phare, l’organisme public chargé de l’étude. Autrement dit, c’est le réservoir d’informations disponibles, et non le nombre de personnes mises face à face dans une comparaison brute.

En réalité, dans cette base de données, les personnes vaccinées et non vaccinées ne sont pas réparties de manière équilibrée. Elles diffèrent sur de nombreux critères essentiels : l’âge, le sexe, la région de résidence, l’état de santé général ou encore la présence de facteurs de risque. Comparer directement ces groupes tels quels reviendrait à comparer des profils très différents, ce qui fausserait totalement les résultats.

Les chercheurs ont donc procédé autrement. Ils ont constitué deux groupes distincts : un groupe de personnes vaccinées et un groupe de personnes non vaccinées. Puis, ils ont appliqué un rééquilibrage statistique rigoureux afin de rendre ces groupes comparables. Concrètement, cela signifie que chaque groupe a été ajusté pour présenter des caractéristiques similaires : même tranche d’âge, même proportion d’hommes et de femmes, mêmes régions, mêmes antécédents médicaux et mêmes facteurs de risque connus.

Cette méthode permet de comparer des groupes réellement équivalents, en minimisant l’influence des profils atypiques ou trop particuliers. Les personnes dont les caractéristiques rendaient la comparaison impossible ou peu fiable ont été exclues ou pondérées afin de préserver la solidité scientifique de l’analyse.

Une fois ce travail méthodologique réalisé, les résultats apparaissent clairement. D’une part, le risque de mourir d’une forme sévère de la COVID-19 était réduit de 74 % chez les personnes vaccinées. D’autre part, et c’est un point central du débat public, l’étude ne met en évidence aucune augmentation de la mortalité toutes causes confondues chez les vaccinés.

En conclusion, cette étude de grande ampleur ne confirme pas les scénarios alarmistes qui circulaient au début de la campagne vaccinale. Les vaccins à ARN messager n’ont pas provoqué de surmortalité et ont, au contraire, contribué à réduire significativement les décès liés aux formes graves de la COVID-19. Au-delà des chiffres spectaculaires, c’est surtout la rigueur de la méthode employée qui donne à ces résultats leur véritable poids scientifique.