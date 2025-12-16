Souveraineté alimentaire : et si la France produisait ce que mangent les Français ?

La France lance un cycle de conférences sur la souveraineté alimentaire.

La France lance un cycle de conférences sur la souveraineté alimentaire — sous le nom symbolique de « Grand Réveil Alimentaire » — censé relancer une stratégie nationale à 10 ans. Production, transformation, distribution… tout y passe. L’objectif est clair sur le papier : réduire la dépendance aux importations, redonner de la valeur aux producteurs français et garantir une alimentation saine, durable et accessible à tous.

Comment un pays agricole comme la France peut-il manquer de souveraineté alimentaire ? Comment expliquer que nous importions une part croissante de fruits, de légumes ou de protéines végétales, alors que nos campagnes s’étendent à perte de vue ?

La réponse est moins liée à un manque de terres ou de savoir-faire qu’à un choix politique et financier structurant, souvent absent du débat public : le mode de distribution des aides agricoles. La majorité des soutiens publics à l’agriculture française provient de la Politique Agricole Commune (PAC). Or, ces aides sont, pour l’essentiel, distribuées sous forme de paiements à l’hectare. Autrement dit, plus une exploitation possède de surface, plus elle perçoit d’aides, indépendamment de ce qu’elle produit réellement.

Résultat : ce système favorise mécaniquement les grandes cultures industrielles comme le blé, le maïs ou le colza. Des cultures peu intensives en main-d’œuvre, adaptées aux grandes surfaces, et surtout massivement tournées vers l’exportation. La France excelle dans ce modèle et vend ces productions à l’étranger, ce qui nourrit sa balance commerciale agricole.

Mais pendant ce temps, les cultures qui remplissent réellement l’assiette des Français (fruits, légumes, légumineuses, protéines végétales) restent largement sous-soutenues. Ces productions demandent plus de travail, sont plus risquées économiquement, occupent souvent moins de surface… et donc captent moins d’aides. Ce sont pourtant précisément celles que la France importe de plus en plus.

C’est là que réside le paradoxe central : la France finance abondamment ce qu’elle exporte, et très peu ce qu’elle consomme. On parle de souveraineté alimentaire, mais le système de financement agricole européen pousse les producteurs vers un modèle d’exportation, pas vers l’autonomie alimentaire nationale.