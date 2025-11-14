730 000 boîtes de conserve offertes aux Restos du Cœur à Nice

Un geste concret pour les familles. Cet automne, les Restos du Cœur des Alpes-Maritimes et du Var ont reçu 730 000 boîtes de macédoine, offertes par Stelios Haji-Ioannou, le fondateur d'easyJet. Il a financé la production, le transport et le stockage pour que l'association puisse se concentrer sur d'autres missions.

Ce don exceptionnel permet de sécuriser l'approvisionnement pour plusieurs mois et de soutenir des milliers de familles. Les bénévoles expliquent que cette aide libère des ressources pour d'autres actions sociales et offre une stabilité devenue plus que rare dans le secteur de l'aide alimentaire.

Un impact bien visible

Outre les chiffres, c'est le quotidien des bénéficiaires qui change. Pour certains, ce simple geste permet de préparer des repars réguliers et équilibrés. Pour d'autres, c'est un soulagement dans un contexte souvent fragile. Ce don rappelle que l'entraide peut prendre des formes concrètes et surtout immédiates, transformant la vie locale grâce à la générosité.