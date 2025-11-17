À 72 ans, il retourne à l'école pour apprendre à lire, par amour pour sa femme !

Dans l'État de l'Acre, Au Brésil, Euvaldo - retraité depuis plusieurs années - s'est retrouvé face à une difficulté devenue quotidienne : comprendre correctement les prescriptions médicales, les documents de suivi et les instructions nécessaires au traitement de sa femme. Alors, plutôt que de devoir dépendre d'autres personnes, il a fait le choix de s'inscrire à un programme d'alphabétisation pour adultes. Son objectif était simple et immensément lourd de sens à la fois, à savoir, pouvoir prendre soin de sa femme et surpasser son illétrisme pour être en capacité de l'aider.

"Je veux être capable de l'aider comme il faut"

Selon l'unique reportage publié localement, Euvaldo a confié qu'il avait parfois peur de ne pas comprendre correctement les ordonnances de sa femme. Son retour en classe est donc devenu, pour lui, une manière d'assurer la sécurité et le confort de sa compagne mais aussi de retrouver une confiance longtemps mise de côté.