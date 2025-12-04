À Necker-Enfants malades, le cinéma et la magie Disney pour un instant d’évasion

Récemment, l’hôpital Necker a accueilli une projection spéciale de Vice-Versa 2, en compagnie de représentants de Disney, pour offrir aux jeunes patients un moment de pause, de rêverie et de bien-être. Au programme : le film des studios Pixar/Disney, des ateliers autour des émotions — thème central de Vice-Versa — et la rencontre avec le personnage emblématique « Joie », pour certains enfants un rayon de lumière dans un quotidien difficile.

Une tradition d’engagement des Disney VoluntEARS auprès des hôpitaux. Ce n’est pas la première fois que Disney, via son programme bénévole, vient à la rencontre des enfants hospitalisés. En 2018 déjà, des Cast Members avaient visité Necker dans le cadre d’une semaine internationale de bénévolat, apportant des cadeaux, des animations et un peu de magie à de jeunes patients.

Cette nouvelle initiative confirme l’engagement de l’entreprise à offrir des instants de joie et d’espoir aux enfants gravement malades — un acte de solidarité dans un contexte sombre.