À partir du 1er janvier 2026, tous les dons que vous recevrez devront être déclarés

Objectif avancé par l’administration fiscale : la modernisation du processus, et simplification administrative.

« Pourquoi parle-t-on de « modernisation » alors que jusqu’à aujourd’hui je n’ai déclaré aucun don ? »

Cette nouvelle obligation permet au fisc d’automatiser le croisement des comptes et des transmissions de patrimoine. Donc en réalité, la “modernisation” n’est pas pour toi, elle est pour l’administration. Elle va permettre à l’administration fiscale de recouper les virements bancaires, détecter les dons “omis”, suivre l’historique dans le temps (pour héritage, abattements, etc.). Et donc lutter contre la fraude fiscale.

Pour l’administration, l’enjeu est clair : disposer d’une vision fine, exhaustive et chronologique des transferts d’argent ou d’objets entre particuliers. Sous couvert de modernisation et de simplification, cette nouvelle obligation marque une étape supplémentaire dans la numérisation du contrôle fiscal.

En conclusion, la modernisation est avant tout une modernisation du contrôle, pas de la vie du citoyen.