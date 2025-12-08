Des nouveaux médicaments à éviter mais toujours sur le marché ?

Quatre molécules qui, selon la revue Prescrire, présentent un rapport risques / bénéfices défavorable.

« À éviter ok, mais ils vont être retirés du marché ces médicaments ? »

C’est possible, mais ça ne sera pas aussi facile. Avant l’autorisation, un médicament doit prouver une efficacité minimale, une sécurité acceptable sur quelques milliers de patients au maximum, et une qualité de fabrication.

Certains médicaments sont autorisés avant qu’un vrai bénéfice clinique soit prouvé — soit parce que les essais ont des limites, soit parce que le suivi post-commercialisation est insuffisant.

Après la mise sur le marché, pour le retirer, il faut montrer des risques avérés et répétés, clairement supérieurs aux bénéfices, dans la vraie vie, donc sur des millions de personnes parfois.

En conclusion, on retire moins facilement un médicament qu’on ne l’autorise.