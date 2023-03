À Tours, un lieu d’écoute pour les adolescents et les parents !

L’Espace Santé Jeunes de Tours est une structure de prévention santé, en place depuis 1999, à destination des jeunes de 12 à 25 ans. Elle y propose des ateliers collectifs, et des rendez-vous d’écoutes et de conseils. Elle intervient également dans les établissements scolaires, pour y mener des actions de prévention.

Il est également possible aux parents d’adolescents de venir, pour échanger avec les professionnels. Mais depuis le 14 décembre 2022, l’Espace Santé Jeunes a mis en place également une ligne d’écoute téléphonique.

C’est un projet expérimental qui voit le jour, initié par la CAF, et qui s’adresse aux parents d’enfants âgés de 6 à 25 ans. « On a constaté notamment pendant le confinement, que c’était un besoin des parents, de pouvoir discuter avec quelqu’un sans forcément se déplacer, ajoute Célia Tranchant. Il y a un moment de conflit avec l’adolescent. On ne sait plus trop comment gérer ça. On se pose des questions sur sa posture de parents ».