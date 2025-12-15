Consommer ces aliments serait bon pour votre cœur

Une récente étude suggère qu’une alimentation riche en polyphénols aurait des bienfaits sur le cœur.

Les polyphénols sont des composés naturels présents dans de nombreux aliments du quotidien, comme le thé, le café, les baies, le chocolat noir, les noix ou encore l’huile d’olive. Souvent cités pour leurs propriétés antioxydantes, ils sont déjà associés à divers bénéfices pour la santé générale.

Mais cette fois, les conclusions d’un vaste travail mené par des chercheurs du King’s College London, publiés dans la revue BMC Medicine, mettent en lumière un lien particulièrement solide entre la consommation régulière de polyphénols et la réduction du risque cardiovasculaire.

Pour parvenir à ces résultats, les scientifiques ont suivi plus de 3000 adultes pendant plus de dix ans. L’étude, qui s’est appuyée sur les données de 3 110 participants – dont 97 % étaient des femmes –, a consisté à analyser leurs habitudes alimentaires sur la durée. Un sous-groupe de 200 personnes a également accepté de fournir des échantillons d’urine. Ces derniers ont permis de mesurer différents biomarqueurs essentiels : la pression artérielle, les niveaux de cholestérol et deux indicateurs généralement utilisés pour estimer le risque cardiovasculaire.

Cette approche combinant données nutritionnelles et données biologiques a offert aux chercheurs un ensemble particulièrement robuste d’éléments d’analyse. Ils ont alors constaté qu'une alimentation riche en polyphénols permettait de diminuer la tension artérielle et d'augmenter le bon cholestérol.

Quels aliments ? On retrouve des fruits, légumes, et plaisirs sucrés riches en polyphénols, ce qui vous donnera une bonne raison de ne pas vous priver. Pour les fruits par exemple, il est bon de manger des myrtilles, des fruits rouges plus largement et des baies, ou encore des litchi, pruneaux ou raisin noir. Les fruits à coques comme les noix sont aussi les bienvenus.

Côté légumes, on vous orientera vers le chou rouge ou le chou kale. Et puis le café, le thé, le cacao, l’huile d’olive ou les céréales complètes sont également les bienvenus. Mais attention, cela ne veut pas dire qu’ils peuvent être consommés en très grande quantité, mais plutôt en usage régulier, quotidien.