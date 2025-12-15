Arnaque à l'étiquette : quelles pratiques autorisées ?

L’ONG Foodwatch a publié un nouveau relevé d’ « arnaques sur l’étiquette » dans les rayons de fêtes de fin d’année.

À l’approche des fêtes de fin d’année, les rayons des supermarchés se remplissent de produits dits « festifs », aux emballages soignés et aux appellations évocatrices. Foie gras, saumon fumé, escargots de Bourgogne… Autant de produits censés incarner la tradition et le savoir-faire gastronomique français. Pourtant, derrière ces promesses alléchantes, la réalité est parfois bien différente. L’ONG Foodwatch vient de publier un nouveau relevé de ce qu’elle appelle des « arnaques sur l’étiquette », pointant du doigt huit produits commercialisés pendant cette période clé de consommation.

Parmi eux, un exemple particulièrement parlant : les « Escargots de Bourgogne ». À première vue, l’appellation semble limpide. Elle évoque immédiatement la région française, ses terroirs, son image gastronomique. Pourtant, en y regardant de plus près, l’origine des escargots n’est absolument pas précisée. La seule indication disponible se limite à une mention vague : « Europe ». Une information parfaitement légale, mais largement insuffisante pour éclairer le consommateur.

Cette situation soulève une question essentielle : les marques ont-elles le droit d’utiliser des appellations aussi trompeuses ? La réponse peut surprendre. En France, la loi interdit formellement de mentir au consommateur, mais elle autorise largement les formulations ambiguës. Autrement dit, on ne peut pas affirmer une fausse information, mais on peut laisser croire presque tout ce que l’on veut.

Dans le cas précis des escargots, l’expression « Escargot de Bourgogne » ne désigne pas une origine géographique, mais une espèce bien définie : l’Helix pomatia. Or, la majorité des escargots vendus sous cette appellation en grande distribution française sont en réalité importés de pays d’Europe de l’Est, comme la Pologne, la Hongrie, la Lituanie ou encore la Roumanie. Le consommateur pense acheter un produit régional, alors qu’il achète un produit importé, sans que la loi n’y voie de problème.

Ce mécanisme se retrouve dans de nombreux autres produits du quotidien. Des pâtés « au canard » composés majoritairement de porc, des produits à la « saveur truffe » ne contenant aucune truffe mais seulement un arôme artificiel, ou encore des saumons « fumés traditionnellement » qui doivent leur goût à un arôme liquide plutôt qu’à un fumage au bois. Là encore, rien d’illégal : la formulation suggère, sans jamais affirmer.

En conclusion, le travail de Foodwatch met en lumière une réalité dérangeante : la réglementation actuelle sanctionne le mensonge pur et simple, mais tolère largement la suggestion et l’ambiguïté. Dans un contexte où les consommateurs cherchent de plus en plus de transparence, ces pratiques interrogent sur la nécessité de faire évoluer la loi afin qu’elle protège réellement l’information, et non seulement la vérité formelle.