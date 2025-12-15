Première baisse historique de la déforestation !

Une première baisse historique du rythme de la déforestation est notée par les Nations Unies.

Une première baisse historique du rythme de la déforestation vient d’être confirmée par les Nations Unies, marquant un tournant significatif dans la lutte mondiale pour la préservation des forêts. Cette annonce, faite la semaine dernière, couronne plus de trente années d’efforts, d’alertes environnementales et de politiques internationales destinées à freiner la disparition des forêts, un enjeu devenu central depuis le sommet de Rio en 1992. À l’époque, la communauté internationale avait reconnu l’urgence d’agir pour réduire la pression humaine sur les écosystèmes forestiers.

Aujourd’hui, les données montrent que cette mobilisation porte enfin ses fruits. Selon l’Évaluation des ressources forestières mondiales 2025 publiée par la FAO, la déforestation a ralenti dans toutes les régions du monde au cours des dix dernières années. Le rapport dévoilé en novembre dernier fait état de 10,9 millions d’hectares de terres déboisées entre 2015 et 2025, soit une réduction notable de 7 millions d’hectares par rapport à la période 1990-2000. Cette diminution témoigne d’une prise de conscience collective mais aussi de l’efficacité progressive des mesures de protection adoptées dans de nombreux pays.

Le rapport met également en lumière une amélioration de la gestion forestière. Environ 20 % des forêts mondiales se trouvent désormais dans des aires protégées officiellement reconnues. Par ailleurs, plus de la moitié des forêts de la planète sont aujourd’hui encadrées par des plans de gestion, ce qui représente une augmentation spectaculaire de plus de 350 millions d’hectares depuis 1990.

Tout reste à faire Cependant, malgré ces progrès indéniables, la situation reste loin d’être idéale. La déforestation n’a pas cessé : elle avance simplement moins vite. Le taux d’expansion des forêts, autrefois proche de 10 millions d’hectares supplémentaires par an au début des années 2000, a diminué pour atteindre environ 7 millions entre 2015 et 2025. Les plantations forestières, pourtant essentielles pour compenser les pertes naturelles, voient, elles aussi, leur croissance ralentir. À cela s’ajoutent des incendies de plus en plus fréquents, alimentés par des épisodes de sécheresse extrême liés au changement climatique.