Adèle bientôt au cinéma au côté d’un casting en or

La nouvelle crée l’événement : Adele rejoint le casting de l’adaptation de Cry to Heaven, le roman culte d’Anne Rice.

Sous la direction de Tom Ford, qui signe à la fois le scénario, la production et la réalisation, ce film pourrait bien marquer un tournant décisif dans la carrière de la star.

Plongé dans l’Italie du XVIIIᵉ siècle, le récit explore l’univers envoûtant des castrats et de l’opéra, où un jeune noble vénitien croise la route d’un prodige calabrais à la voix préservée au prix du sacrifice.

Le tournage est prévu à Londres et Rome dès janvier 2026, pour une sortie annoncée à l’automne. Et si les rôles restent secrets, le casting réunit déjà Nicholas Hoult (Juré n°2), Aaron Taylor-Johnson (Kraven, le chasseur), Colin Firth (Bridget Jones), Paul Bettany (Avenger : infinity War) ou encore Hunter Schafer (Euphoria).

Un choix surprenant ? Pas tant que ça. Adele, icône pop au timbre unique, trouve ici un univers où la musique, l’émotion et la puissance vocale sont au cœur du récit.

Tom Ford (A single Man), fraîchement tourné vers le cinéma après sa carrière dans la mode, voit en Cry to Heaven un terrain idéal pour déployer son sens du style et de la narration.

Le défi est réel pour Adele : passer de la scène au grand écran exige une nouvelle crédibilité. Mais ce projet, mêlant esthétique, ambition et sensibilité musicale, semble taillé pour elle. Si la promesse est tenue, 2026 pourrait bien révéler une Adele nouvelle génération ; lumineuse, intense, et prête à écrire un chapitre inédit de sa carrière.