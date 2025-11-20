Admirer des œuvres d'art pourrait diminuer votre stress, selon cette étude anglaise

L’art qui soigne le corps et l’esprit. Pendant une expérience, 50 participants ont été exposés à des chefs-d’œuvre de Manet, Van Gogh ou Gauguin pendant 20 minutes. Résultat : le taux de cortisol, l’hormone du stress, a chuté de 22 %, tandis que les marqueurs inflammatoires ont également diminué. Comparativement, ceux qui ont vu des reproductions n’ont montré qu’une baisse limitée du cortisol et aucun effet sur l’inflammation.

« Voir une œuvre originale dans une galerie active simultanément le système hormonal, immunitaire et nerveux », explique le Dr Tony Woods, chercheur au King’s College. Une preuve que l’art agit sur le corps autant que sur l’esprit.

Des effets mesurables

L’étude a suivi en temps réel la réaction physiologique des participants : température cutanée, rythme cardiaque et schémas cardiaques ont tous montré une activation positive. Les cytokines pro-inflammatoires, liées au stress et aux maladies chroniques, ont chuté de manière significative. Jenny Waldman, directrice de l’Art Fund, insiste : « Ces bienfaits ne dépendent pas de la sensibilité individuelle. Tout le monde peut en bénéficier. ».

Une question nous vient alors en tête, pourquoi les œuvres originales font-elles la différence ? Et bien les chercheurs soulignent que l’authenticité du tableau et l’atmosphère de la galerie créent une immersion émotionnelle unique, impossible à reproduire avec une copie, même parfaite. Lumière, espace et silence jouent un rôle crucial pour amplifier l’effet sur le corps et l’esprit.

Chose assez folle, si les résultats sont prometteurs, les chercheurs appellent à poursuivre les études. Une piste envisagée : intégrer les visites de musées comme outil de prévention ou complément thérapeutique. En attendant, il suffit de prendre quelques minutes pour s’arrêter devant un tableau : un geste simple, mais qui, selon la science, peut faire une vraie différence pour le bien-être.