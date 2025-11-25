Amputé des deux mains, il réalise son rêve… grâce ses pieds

Denis Kravchenko, malgré une vie marquée par un handicap sévère, a récemment impressionné les internautes en partageant sa dernière création sur Instagram. Amputé des deux bras, il a réussi à assembler un barbecue complet uniquement avec ses pieds, prouvant qu’ingéniosité et détermination peuvent repousser toutes les limites.

La vidéo publiée par Le Média Positif montre Denis manipulant avec précision les pièces métalliques, ajustant chaque élément et donnant vie à un barbecue fonctionnel. Les internautes n’ont pas manqué de saluer son courage et sa créativité, louant sa capacité à transformer un obstacle majeur en réussite concrète.