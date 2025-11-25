Amputé des deux mains, il réalise son rêve… grâce ses pieds
Publié : 25 novembre 2025 à 16h57 par Rubens Constantino
Amputé des deux bras, Denis Kravchenko a défié les limites du possible en construisant un barbecue entièrement avec ses pieds. Une histoire qui inspire et montre que la volonté humaine n’a pas de barrières.
Denis Kravchenko, malgré une vie marquée par un handicap sévère, a récemment impressionné les internautes en partageant sa dernière création sur Instagram. Amputé des deux bras, il a réussi à assembler un barbecue complet uniquement avec ses pieds, prouvant qu’ingéniosité et détermination peuvent repousser toutes les limites.
La vidéo publiée par Le Média Positif montre Denis manipulant avec précision les pièces métalliques, ajustant chaque élément et donnant vie à un barbecue fonctionnel. Les internautes n’ont pas manqué de saluer son courage et sa créativité, louant sa capacité à transformer un obstacle majeur en réussite concrète.
« C’est un exemple formidable de résilience », commente un internaute, impressionné par sa dextérité et sa patience. Pour Denis, chaque geste est un défi relevé, chaque réussite, une preuve que le handicap ne définit pas la capacité d’accomplir des exploits. Son histoire dépasse le simple cadre du bricolage : elle inspire toute personne confrontée à des obstacles physiques ou personnels à persévérer et à croire en ses possibilités. Denis Kravchenko démontre ainsi que la créativité et la détermination ne connaissent pas de limites physiques.