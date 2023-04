Angers : partez à la recherche des escargots Kgoots !

Vous en avez peut-être déjà croisés dans les rues d’Angers : de petits escargots colorés. Pas d’inquiétude, ce ne sont pas de nouveaux types de gastéropodes qui auraient muté, mais les œuvres de l’artiste Kgoot, jeune homme spécialisé dans le street art qui créé toutes ses créations à domicile, dans son appartement.

"Ramener un peu de couleurs sur les murs de la ville"

Il passe en ce moment son temps à repeindre des coquilles d’escargots qu’il éparpille à Angers, notamment dans le centre-ville, place du Ralliement, mais aussi dans la nature. Des créations qu’il appelle d’ailleurs… Kgoot. Il revient sur l’origine de son projet : « je me balade souvent sur les bords de Loire, et l’année dernière, quand il y avait peu d‘eau, j’ai vu qu’il y avait plein d‘escargots, j’ai commencé à faire des alignements, et à les récupérer. Puisque je savais que le niveau de l’eau allait remonter, je les ai pris pour, on va dire, ramener un peu de couleurs sur les murs des villes. »

En général, Kgoot essaie d’adapter les motifs qu’il dessine sur les coquilles d’escargots avec les lieux dans lesquels il les pose. Et à l’avenir, l’artiste imagine peut-être faire une exposition avec tous ses Kgoot. Mais encore faudra-t-il qu’il en ait assez, car, en général, ses créations sont souvent kidnappées par les Angevins : « ce qu’il se passe, c’est que les gens, souvent des enfants, les trouvent et les rapportent à la maison. Je constate qu’ils disparaissent les uns après les autres. C’est la dure loi du street art en ville ».

Tandis que Pâques approche à grand pas, l’artiste prévoit pour l’occasion une chasse aux petits lapins Kgoot. Vous pouvez suivre l’artiste sur sa page Instagram.