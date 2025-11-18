Après avoir bondi sur Ariana Grande, "l’intrus en série" a été condamné

Lors de la soirée de lancement du film à Singapour, l’intrigue a soudain basculé lorsqu’un homme identifié comme Johnson Wen, âgé de 26 ans, a franchi les dispositifs de sécurité et s’est précipité sur Ariana Grande alors qu’elle foulait le tapis rouge : un geste filmé et relayé massivement sur les réseaux sociaux.

Rapidement maîtrisé par les agents de sécurité présents sur place, Johnson Wen a été présenté devant la justice locale. Il faisait déjà l’objet d’un casier médiatique : se revendiquant souvent comme influenceur sous le pseudonyme « Pyjamamann », il s’était déjà illustré en s’invitant à des événements d’envergure, parfois au mépris des normes.

La condamnation : neuf jours d’emprisonnement. Bien que la loi locale prévoie jusqu’à trois mois de prison ou une amende — ou les deux — pour de tels infractions de « trouble à l’ordre public », la peine ici prononcée est notablement plus modeste.

Ce cas illustre les dérives liées à la quête de visibilité : sous couvert de «fans», certains franchissent la frontière entre admiration et intrusion. Comme l’a estimé l’actrice Marissa Bode : « Certes, c’est un fan, mais c’est un loser… Les célébrités sont des êtres humains, pas des produits. »

Alors que la star reste indemne, l’affaire pose une nouvelle fois la question de la sécurité lors des grands événements et du rôle des plateformes sociales dans la mise en lumière de comportements excessifs.