Après deux ans d’absence, Lewis Capaldi signe son grand retour

C’était il y a deux ans sur la scène du festival de Glastonbury au Royaume-Uni. Empêché de chanter son hit Someone You Loved en raison de spasmes et de tics liés au syndrome Gilles de la Tourette, Lewis Capaldi admirait ses fans et le public chanter à l’unisson. Un grand moment d’émotion suivi d’une décision difficile : le chanteur avait annoncé faire une pause dans sa tournée.

Le retour à Glastonbury

Deux ans après, l’interprète de Before You Go est de retour avec Survive. Dans ce single, l’artiste de 28 ans revient sur ces deux années difficiles pour lui, sur sa lutte contre le syndrome Gilles de la Tourette. « Je vais survivre/ Je vais me lever et tenter/ Je vais me lever et vivre » chante-t-il. Dans le clip qui accompagne le morceau, on voit défiler les images de ses premières années de carrière avec des moments difficiles où il subit la maladie.

Et signe de sa volonté, l’artiste a fait une apparition surprise ce week-end au festival de Glastonbury, là où deux ans auparavant il avait tant souffert.