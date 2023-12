Archives du Loiret : un déménagement d’ampleur

Initié par le département du Loiret pour un montant de 32 millions d’euros, le projet vise à rassembler toutes les archives, éparpillées dans trois bâtiments, dans un seul et même établissement.

C’est l’entreprise Demeco qui se charge de la réalisation. Ce qui peut paraitre pour nous un déménagement extraordinaire n’est en réalité que « la routine » pour le déménageur. Il opère actuellement plusieurs actions de ce type, notamment les archives de Lille qui représentent 40km ou bien les 12 km d’archives de la médiathèque d’Angers.

Bien évidemment, ce changement ne s’opère pas du jour au lendemain. Il aura fallu trois mois de préparation pour organiser ce déménagement. Demeco se charge du transport, mais pas seulement. « 90% de la réussite d’un déménagement comme celui-là réside dans la préparation, nous explique Thomas Hotot, directeur du pôle transfert. Il y a déjà un premier travail d’identification et d’inventaire, un second travail de recollement. On vient remettre en ordre les séries pour qu’elles soient accueillies dans le nouveau bâtiment. Et le département nous a demandé de les dépoussiérer de telle sorte que la poussière ou l’humidité ne viennent pas dégrader la qualité des ouvrages ».