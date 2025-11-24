Ariana Grande : son “Eternal Sunshine Tour” pourrait être le dernier de sa carrière

Ariana Grande a lâché une petite bombe émotionnelle dans le podcast Good Hang. En pleine préparation de son Eternal Sunshine Tour, prévu pour 2026 et pensé comme un voyage XXL à travers plusieurs pays, la diva pop a confié que cette tournée pourrait être la dernière « avant très, très, très longtemps ». Une annonce qui résonne fort dans la communauté de fans déjà en ébullition.

L’artiste, ultra reconnaissante d’être encore capable de monter une tournée d’une telle ampleur, laisse entendre qu’un tournant s’annonce dans sa carrière. Après des mois passés sur le tournage de Wicked – For Good, Ariana envisage clairement d’explorer d’autres terrains créatifs : cinéma, théâtre, expériences hybrides… bref, tout ce qui nourrit son besoin de réinvention.

Pour ceux qui rêvaient de la voir enchaîner les shows mondiaux comme autrefois, cette série de dates 2026 pourrait donc prendre des allures de bouquet final. Mais attention : dans le langage Grande, « dernier » signifie souvent « repositionnement créatif ». Traduction ? Ce n’est peut-être pas une fin, mais le début d’un nouveau chapitre.

Une chose est sûre : si l’Eternal Sunshine Tour est vraiment la dernière grande tournée avant une pause, elle risque d’être mémorable… et d’entrer directement dans la légende pop.