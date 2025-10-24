Astérix au Portugal, dans son nouvel album !

Eh oui, Astérix a déjà 66 ans, un âge plus que respectable pour prendre un peu de repos ... Mais visiblement, ce n'est pas dans les intentions du gaulois et de tous ses compères qui reviennent aujourd'hui dans un 41ème album intitulé "Astérix en Lusitanie". Un voyage au Portugal signé par Conrad et Fabcaro, le dessinateur et le scénariste de ce nouvel opus.

Un voyage qui commence avec l'arrivée dans le célèbre village gaulois d'un voyageur en provenance "d'une terre à l'ouest de l'Hispanie". Comprenez l'Espagne forcément. Et même si nous ne sommes pas très fort en géographie, il ne faut pas longtemps pour deviner que ce nouvel arrivant nous vient directement du Portugal, la Lusitanie, comme on l'appelait aux temps des Gaulois et des Romains. Et ce voyageur imprévu, baptisé Boulquiès, débarque évidemment parce qu'il a entendu parler de la fameuse potion magique du druide Panoramix. Et il réclame logiquement un coup de main à nos amis gaulois.

Pour Astérix et Obélix c'est donc une nouvelle épopée qui commence et nos deux héros ne tardent pas à embarquer sur une galère en direction du Portugal. Leur mission, s'ils l'acceptent, porter secours à un certain Mavubès, injustement accusé d'avoir tenté d'empoisonner l'empereur Jules César. Et les voilà donc débarquer sur le rivage d'un petit village portugais, à la découverte des us et coutumes locales. Astéix et Obélix, toujours bienveillants, vont petit à petit faire connaissance avec les locaux et la langue portugaise. Le tout avec beaucoup d'humour mais sans jamais se moquer.

Les auteurs ont ainsi choisi de parodier juste ce qu'il faut l'accent portugais. Des jeux de mots qui se répétent tout au long de l'album et qui servent aussi de base à beaucoup de quiproquos et situations rocambolesques. De la même manière, Conrad et Fabcaro se moquent aussi gentiment des clichés qui ont la peau dure quand on évoque le Portugal. A un moment donné, quand Astérix et Obélix découvrent le village portugais où ils ont débarqué, ils sont par exemple étonnés de voir partout la même enseigne au-dessus des échoppes. Des petits magasins qui annoncent tous vendre les mêmes produits, à savoir de la faïence et de la morue.

Et puis bien sûr, comme souvent dans les albums d'Astérix, les auteurs font aussi référence avec humour à l'actualité, comme quand ils évoquent ici un couple de retraités lutéciens, comprenez des parisiens, qui voyage en Lusitanie à bord d'une "charavane". Une manière drôle d'évoquer le boom du camping-car et l'attrait du Portugal pour les retraités français. Grâce à ce condencé d'humour et d'aventure, le nouvel Astérix conserve son héritage, il ne reste plus qu'à le dévorer