Atteint d’une paralysie cérébrale, il gravit l’une des parois les plus dangereuses au monde

Né avec un paralysie cérébrale limitant fortement sa motricité, Stephen Wampler aurait pu renoncer à bien des rêves. Au contraire, il choisit l'un des défis les plus intimidants : El Capitan, monolithe mythique de Yosemite, une paroi verticale de plus de 900 mètres. Loin de l'impressioner, il prend plutôt ça comme un objectif de vie.

Pour affronter cette ascension, Stephen a suivi un programme d'une intensité rare : jusqu'à 3000 tractions par jour, pendant un an et demi. Son équipe élabore également un siège d'escalade adapté, lui permettant de hisser son corps au centimètre par centimètre. Rien n'est laissé au hasard. Chaque geste, chaque manœuvre est répétée jusqu'à devenir automatique.

Six jours accrochés à la paroi

Accompagné de deux grimpeurs professionnels, Tommy Thompson et Dave Lane, Stephen se lance dans l'ascension. Pendant six jours, il enchaîne les tractions grâce au système de poulie conçue spécialement pour lui. Au total, plus de 20 000 mouvements pour atteindre le sommet. À son arrivée, épuisé mais déterminé, il lâche quelques mots qui résument tout : "Six jours de torture absolue". Mais qu'importe. L'exploit est là. Il devient la première personne atteinte de paralysie cérébrale à gravir El Capitan de cette manière.

Stephen a toujours eu l'envie de montrer que les épreuves de la vie ne doivent pas être des freins définitifs au dépassement de soi, et à l'épanouissement. Avec sa femme Elizabeth, il a créé la Stephen J. Wampler Foundation, qui offre à des jeunes en situation de handicap des séjours immersifs dans la nature.

Autre projet, et pas des moindres, sans doutes leur plus beau : le Camp Wamp, un camp d'été fondé pour permettre à ces enfants de vivre l'aventure en pleine montagne, loin des limites du quotidien. Installé près du Deer Lake, le camp est devenu un véritable lieu d'évasion et de confiance en soi.