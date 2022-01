Thounaojam Niranjoy Singh, un Indien de 24 ans, vient de réaliser un exploit. Le 14 janvier dernier, lors d’un événement organisé par Aztecs Manipur, il a réussi à enchaîner 109 pompes, sur le bout de ses doigts, en moins de 60 secondes (vidéo ci-dessous). Selon The Indian Times, l’ancien record de 105 pompes en une minute était déjà détenu par le jeune homme. Sur les réseaux sociaux, le ministre indien de la justice, Kiren Rijiju, a tenu à saluer la prestation de T. Niranjoy Singh : « C’est fantastique de voir l’incroyable force de la jeunesse de Manipuri (…). Je suis tellement fier de cet exploit ».

Amazing to see unbelievable power of Manipuri youth T. Niranjoy Singh who broke the Guinness Book of World Records for most push-ups (finger tips) in one minute ?

I'm so proud of his achievement !! pic.twitter.com/r1yT0ePn3f