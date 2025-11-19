Aya Nakamura lâche son nouveau single « No Stress »
Publié : 19 novembre 2025 à 18h00 par Iris Mazzacurati
La star du R’n’B revient en force avec “No Stress”, son nouveau single issu de son album à venir "Destinée".
Annoncée lors de sa venue très remarquée à la Star Academy 2025, lundi dernier, Aya Nakamura confirme son retour sur la scène musicale française.
Elle divulgue aujourd’hui son tout nouveau single No Stress, prélude à son futur album Destinée qui sortira le 21 novembre et comptera 18 titres dont 5 collaborations fortes.
La star du R&B français ne fait pas les choses à moitié. Lundi 17 novembre, elle a débarqué au château de la Star Academy, visiblement aussi fan de l’émission que les élèves — « moi c’est la première fois au château, je suis en mode waouh », a-t-elle confié.
Là-bas, elle a dévoilé un extrait inédit de l’album Destinée, révélant un nouveau chapitre de son univers musical.
Aujourd’hui donc, cap sur No Stress, single d’ouverture de ce projet très attendu.
Le timing est stratégique : il précède de quelques jours l’album à venir, cultivant l’impatience chez ses fans. On s’attend à ce que ce titre incarne cet esprit libéré et affirmé qu’Aya a su imposer dans ses excellents précédents projets.
Avec Destinée, l’artiste promet 18 titres bien ficelés et cinq featurings explosifs, gage d’un tournant peut-être plus ambitieux encore.