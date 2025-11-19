Aya Nakamura lâche son nouveau single « No Stress »

Annoncée lors de sa venue très remarquée à la Star Academy 2025, lundi dernier, Aya Nakamura confirme son retour sur la scène musicale française.

Elle divulgue aujourd’hui son tout nouveau single No Stress, prélude à son futur album Destinée qui sortira le 21 novembre et comptera 18 titres dont 5 collaborations fortes.

La star du R&B français ne fait pas les choses à moitié. Lundi 17 novembre, elle a débarqué au château de la Star Academy, visiblement aussi fan de l’émission que les élèves — « moi c’est la première fois au château, je suis en mode waouh », a-t-elle confié.

Là-bas, elle a dévoilé un extrait inédit de l’album Destinée, révélant un nouveau chapitre de son univers musical.

Aujourd’hui donc, cap sur No Stress, single d’ouverture de ce projet très attendu.