BeMind vous remet en forme avec le début du Printemps !

Vous avez accumulé les excès, du stress et de la fatigue pendant l’hiver ? Laissez tout ça derrière vous ! Alex, coach sportif à BeMind (Orléans) vous a préparé un petit programme simple et efficace pour vous remettre en forme sous les rayons de soleil du Printemps (quand ils daignent bien se montrer). Tout comme la nature qui se réveille, vous aussi vous pouvez commencer votre renouveau et ça débute par une petite routine matinale afin d’attaquer la journée du bon pied ! Au programme : respiration, mouvements et écriture.