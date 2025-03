Benson Boone : découvrez son nouveau single « Sorry I’m Here For Someone Else » !

Sa chanson Beautiful Things fut le single le plus vendu de l’année 2024 : Benson Boone est de retour ce vendredi 28 février avec un nouveau titre, Sorry I’m Here For Someone Else ! Le jeune artiste de 22 ans avait déjà dévoilé une partie du morceau à ses fans ces derniers jours sur ses réseaux sociaux, laissant entrevoir un nouveau hit pop-rock.

Une des révélations 2024

Benson Boone est l’une des révélations musicales de l’année 2024. Celui qui avait impressionné Katy Perry lors de son audition en 2021 pour le télécrochet American Idol (l’équivalent américain de la Nouvelle Star) a sorti plusieurs singles l’an dernier : Beautiful Things, Slow It Down et Cry. Tous sont issus de son premier album studio, Fireworks & Rollerblades. Sorry I’m Here For Someone Else, qui n’en fait pas partie, annonce-t-il un nouvel album à venir ? Il faudra sans doute patienter encore un peu avant d’avoir la réponse.

Outre la sortie de son album, Benson Boone a assuré l’an dernier la première partie d’un des concerts de Taylor Swift à Londres. Début février 2025, il s’est également produit sur la scène des Grammy Awards, avec un show spectaculaire durant lequel il a réalisé un salto en pleine chanson !