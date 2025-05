Benson Boone dévoile « Momma Song », un nouvel extrait de son futur album

Il y avait déjà eu « Sorry I'm Here for Someone Else » et « Mystical Magical ». Benson Boone sort ce vendredi 23 mai « Momma Song », troisième extrait de son futur album « American Heart » prévu pour le 20 juin. Ce nouvel opus marquera un tournant pour lui, plus rock que pop. Rétro aussi. Il affirme l’avoir composé en seulement 17 jours !

« Momma Song » est une déclaration d’amour tendre et sincère à sa mère. Un titre accompagné d’un clip illustré par les archives personnelles du chanteur de 22 ans. Il y explore des thèmes tels que la nostalgie, l'héritage familial et la transition vers l'âge adulte.