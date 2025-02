Beyoncé, Kendrick Lamar et les Français de Gojira récompensés : découvrez le palmarès des Grammy Awards

Beyoncé a remporté le Grammy Award d'album de l'année. Crédit : Beyoncé

Les Grammy Awards se tenaient dans la nuit du dimanche 2 au lundi 3 février aux Etats-Unis. Beyoncé, Kendrick Lamar et les Français de Gojira ont été récompensés.

Cocorico ! La France a été récompensée, la nuit dernière, aux Grammy Awards, l’équivalent des Oscars de la musique, qui se tenaient à Los Angeles. Le groupe de métal Gojira et la chanteuse lyrique Marina Viotti, qui avaient enflammé la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, ont été sacrés dans la catégorie « prestation métal de l’année », pour leur interprétation de Mea Culpa (Ah ! Ça ira !).

L'album de l'année pour Beyoncé Récompense la plus attendue, le Grammy de l’album de l’année est revenue à Beyoncé, pour Cowboy Carter. C’est la première fois que l’artiste, la plus récompensée de l’histoire des Grammy Awards, s’impose dans la catégorie reine. Logiquement, Beyoncé a également remporté le prix de l’album country de l’année, elle qui a longtemps brillé dans le R'n'B. Le trophée lui a été symboliquement remis par Taylor Swift, qui avait dominé ce genre musical avant de se lancer dans un registre plus pop. L'interprète de Texas Hold'Em a par ailleurs annoncé une tournée, le Cowboy Carter Tour, qui devrait passer par Paris.

Taylor Swift repart bredouille Taylor Swift, qui a régné sur la pop mondiale l’année dernière avec sa tournée The Eras Tour et son album The Tortured Poets Department, repart bredouille de la cérémonie, puisque le jury a préféré couronner celle qui a émergé en assurant les premières parties de ses concerts : Sabrina Carpenter. L’interprète d’Espresso s’est imposée dans les catégories album pop de l’année, avec Short n’Sweet, et performance pop de l’année.