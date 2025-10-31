Billie Eilish fait un énorme don à des associations !

Il y a des artistes qui dépensent leur fortune et d’autres qui la partagent. Billie Eilish fait sans aucun doute partie de la seconde catégorie. La chanteuse américaine a fait don de 11,5 millions de dollars à des associations environnementales, à partir des revenus générés par sa tournée.

Un geste extrêmement généreux initié lors de la cérémonie des Innovator Awards du Wall Street Journal, mercredi 29 octobre.

Billie Eilish était invitée pour revenir sur sa carrière XXL. À seulement 23 ans, la chanteuse et compositrice américaine cumule neuf Grammy Awards, deux Oscars et des milliards d'écoutes sur les plateformes de streaming.

En 2024, elle s’était déjà illustrée avec son album Hit me hard and soft. Il avait convaincu la critique comme le public. L’icône de la pop moderne, s’est d’ailleurs produit les 10 et 11 juin derniers à l'Accor Arena de Paris.

La californienne, très engagée dans les questions écologiques, en a profité pour prendre à partie les invités de la cérémonie.

"Je vous aime tous, mais il y a quelques personnes ici qui ont beaucoup plus d'argent que moi et si vous êtes milliardaire, pourquoi êtes-vous milliardaire ? Pas de haine. Donnez votre argent, les gars.", a-t-elle déclaré, sourire aux lèvres.