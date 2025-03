Bob Marley, Kylie Minogue, Michael Bublé : le Roi Charles III dévoile sa playlist

Qu’écoute le roi d’Angleterre ? Charles III dévoile ce lundi 10 mars sa playlist dans une émission de radio développée avec Apple, « The King’s Music Room », à l’occasion de la Journée du Commonwealth. Logiquement, on retrouve donc essentiellement des artistes issus de cette cinquantaine d’États, pour la plupart des anciennes colonies britanniques.

De Bob Marley à RAYE en passant par Diana Ross

Parmi les morceaux favoris du monarque, on retrouve ainsi Could You Be Loved, de Bob Marley, que Charles III a pu rencontrer à Londres. The Loco-Motion, de Kylie Minogue, Uspide Down, de Diana Ross, ou encore Crazy in Love, de Beyoncé, figurent également sur la playlist. Autres chansons aimées par le souverain : Haven’t Met You Yet, de Michael Bublé, The Click Song de Miriam Makeba et La Vie en Rose interprétée par Grace Jones.