Boulevard des Airs étaient les invités d'Albanne et Théo sur Vibration !

Après nous avoir emportés avec Bruxelles ou encore Allez reste, Boulevard des Airs revient avec Seul ici, une balade qui parle du deuil que l’on peut faire d’une relation amoureuse ou amicale mais aussi de la perte d’un être proche. Un titre qui s’inscrit parfaitement « dans l’ADN de Boulevard des Airs » explique Florent, chanteur et guitariste : « C’est un sujet rempli de mélancolie contrecarré par une énergie musicale qui rend le truc pas trop plombant ». Un morceau qui a très vite su toucher le cœur des fans, en témoignent les nombreux retours très positifs reçus par le groupe. « C’est chouette de voir que ces chansons, on les écrits d’une façon et elles ont une seconde vie une fois qu’elles sont sorties », se réjouit-il.

Seul ici, c’est le fruit de deux ans de pause de la part du groupe originaire de Tarbes (Hautes-Pyrénées), après dix années sans temps morts et le départ de l’un de ses fondateurs, Sylvain Duthu. « On avait besoin de ça pour nourrir notre créativité, notre composition, l’écriture. On avait besoin de se retourner sur soi-même ». Et d’ajouter. « C’est surtout la scène qui nous a motivés à revenir, c’est là où le groupe s’exprime le mieux ».

Et qui dit single dit album ! Pour ça, il faudra patienter jusqu’à la fin de l’été prochain. « Il y aura des duos », assure Florent. « Boulevard des Airs ça a toujours été l’espoir, et l’album représente cette thématique-là », souligne Eyal, le petit nouveau de la bande. Le remplaçant de Sylvain Duthu au chant doit son arrivée dans le groupe à Florent, rencontré sur les terrains de sport. En plus de partager une passion commune pour le padel, les deux garçons ont vite discuté de musique. « J’avais écouté le projet d’Eyal et j’avais trouvé ça super, ça collait parfaitement avec notre univers ». Ajoutez à ça plusieurs premières parties manquantes à une tournée de Zéniths et voilà le début de leurs premières collaborations !

Un nouveau single, un album attendu après l’été… et une tournée aussi qui se profile ! Le groupe retrouvera la scène à partir du 15 janvier 2026 jusqu’au 20 mars 2026 en passant notamment par l’Olympia (Paris). A quoi faut-il s’attendre ? « C’est un show super généreux, c’est là ou le groupe vit, se sent le mieux. Le live, c’est l’occasion de s’éclater et de revisiter les morceaux sur un terrain de jeu », conclut Florent.